Керівники області: землю – людям

Харків. 17 серпня. УНІАН. Керівники Харківської області пропонують змінит цільове призначення 25 тис. га гектарів земель резервного фонду з метою передати їх у користування населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про цю ініціативу розповів голова Харківської облради Василь САЛИГІН на зборах адміністративно-господарського активу області, які пройшли за участю прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

При цьому В.Салигін навів приклад сусідньої Бєлгородщини, де Бєлгородська Дума за рахунок коштів обласного бюджету викупила землю в радіусі 30 км від міста та надає її у приватну власність жителям Бєлгорода, які прожили в місті понад 5 років і бажають будуватися. При цьому, забудовник має можливість отримати пільговий кредит – 15 тис. дол. на 8 років під 1 відсоток річних.

Опрацьовуючи це питання, сказав В.САЛИГІН, депутати Харківської облради знайшли підстави та законодавче обґрунтування для розробки подібної програми в Харківській області. Вперше ця ініціатива була оприлюднена в грудні 2006 р., а 13 серпня вже відкрилася громадська приймальня облради з земельних питань, яка за декілька днів прийняла вже понад 2 тисячі заяв, повідомив В.САЛИГІН. За його словами, це здебільшого лікарі, вчителі, інші працівники бюджетної сфери, молодь, ветерани – тобто ті, хто не сподівався на швидке вирішення цього питання.

За словами В.САЛИГІНА, 6 вересня депутати планують розглянути та прийняти програму «Земля - людям». Голова облради сказав, що найближчим часом звернеться до В.ЯНУКОВИЧА - можливо, це буде спільне звернення з головою обладміністрації Арсеном АВАКОВИМ, «який нагадав, що необхідно виділити землю й сільській інтелігенції, та підписав відповідне розпорядження», - з проханням «змінити цільове призначення 25 тисяч гектарів земель резервного фонду» і надати поштовху цій ініціативі.