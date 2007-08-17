Протас звинуватив владу Харкова у провокаціях

Харків. 17 серпня. УНІАН. Керівник Торгової групи «Таргет», лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС вважає, що з наближенням виборів триватиме процес наростання провокацій з боку влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявивив у п’ятницю на прес-конференції «Технології провокацій у Харкові».

«Смажені факти, брудні плітки, скандали посилюються, і я вважаю, що з наближенням виборів будуть і надалі здійснювактися провокації з боку влади Харкова», - заявив В.ПРОТАС.

Як приклад він навів нову скандальну історію у Старому Салтові «зі стріляниною, раками», яка, на його думку, є «новою спланованою акцією проти працівників «Таргета». В.ПРОТАС повязав її з «мирним мітингом» на вулиці Клочківській у грудні 2006 року з побиттям людей, і назвав це «ланками одного ланцюга».

В.ПРОТАС заявив, що частина «тих «мирних» громадян», які «за участю керівників Харкова розв’язали криваву бійню на Клочківській», стали головними дійовими особами події 3 червня у селищі Старий Салтів. Щоб ввести в оману людей, вважає він, одне з провладних видань пов’язало «провокаторів» з працівниками «Таргета», котрі нібито «відкрили стрілянину по людях і намагалися викрасти підлітка - продавця раків».

При цьому В.ПРОТАС продемонстрував журналістам фотознімки людей, які були учасниками обох інцидентів - на Клочківсьій і в Старому Салтові. «Ці самі люди сьогодні є присутніми на всіх заходах, спямованих проти Торгової групип «Таргет», - заявив її керівник.

Він вважає, що допоки «представники міської влади займаються дешевими провокаціями», Харків «не матиме спокою», і бачить вихід у швидкій зміні керівників міста.

В.ПРОТАС заявив, що він втомився від «бруду та постійних провокацій» проти нього. Лідер «Харків’янина» висловив сподівання, що «це остання прес-коференція з приводу пліток, і я більше н реагувати не буду».

При цьому В.ПРОТАС подарував присутньому на прес-конференції журналісту наближеного до влади видання великого надувного крокодила (саме воно написало про те, що від В.ПРОТАСА нещодавно втік алігатор – ред.) з побажанням не перетворюватися у «крокодилів пера».