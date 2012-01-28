Металіст відбув на збори до Туреччини

Харків. 28 січня. УНІАН. Харківський Металіст відбув на другі зимові начально-тренувальні збори до Туреччини.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», сьогодні після двогодинного перельоту літак з делегацією клубу на борту приземлився в аеропорту міста Анталії. Після невеликого автобусного переїзду харків`яни прибули до готелю Зейнеп.

Головний тренер Металіста Мирон Маркевич узяв на збори таких футболістів:

Воротарі: Горяїнов, Дишленковіч, Денчук.

Захисники: Папа Гуйє, Обрадовіч, Березовчук, Торсігльєрі, Бордіян, Пшеничних, Вільягра, Романчук.

Півзахисники: Едмар, Валяєв, Шелаєв, Тайсон, Соса, Хав`єр, Марлос, Фініньо, Бланко, Торрес, Андрієвський, Яхно

Нападники: Крістальдо, Девіч, Воробей, Радченко.

О 18.00 (за київським часом) у команди заплановано тренування на футбольному полі, яке розташоване на території готелю.

Як повідомляв УНІАН, у січні Металіст провів перші навчально–тренувальні збори в Об`єднаних Арабських Еміратах. Команда Мирона Маркевича зіграла 4 товариські матчі і у всіх здобула перемоги. «Жертвами» Металіста стали два узбецькі клуби: Насаф (2:0) та Локомотив (4:0), а також російські Спартак (4:1) і Динамо (4:2). Загальний рахунок забитих і пропущених мячів 14:3.