У школах Харківщини через морози відмінили заняття

Харків. 1 лютого. УНІАН. У всіх школах Харківської області через морози призупинений навчальний процес.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Романа ШАПОВАЛА.

За його даними, місцеві органи виконавчої влади, райдержадміністрації та органи місцевого самоуправління ухвалили рішення призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах області до кінця цього тижня.

Р.ШАПОВАЛ зауважив, якщо в понеділок 6 лютого температура повітря підвищиться, робота шкіл відновиться.

При цьому, за його словами, робота дитячих садків продовжується у звичному режимі.

«Робота дошкільних навчальних закладів продовжується у звичному режимі, за винятком прогулянок – у зв`язку із сильними морозами прогулянки для дітей відмінені. Рішення про відвідування малюками дитячих садків залишається за батьками», – сказав Р.ШАПОВАЛ.