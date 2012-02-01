Іноземні лікарі оглянуть Тимошенко до 8 лютого - адвокат

Харків. 1 лютого. УНІАН. Комісія українських та іноземних лікарів огляне засуджену екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській колонії Харкова, до 8 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив голова фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Приблизною датою утверджено те, до якого моменту повинно пройти обстеження. Це – до 8 лютого. Коли це буде, ми не можемо сказати. Однак ми хочемо, щоб це відбулося якомога швидше», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що категоричною вимогою Ю.ТИМОШЕНКО залишається те, щоб до комісії не входили українські лікарів, які обіймають посади в Міністерстві охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО наполягає її на незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідні листи про допуск канадських та німецьких лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

18 січня 2012 року у Генпрокуратурі України повідомили, що у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій готові у межах своєї компетенції сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

30 січня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА провів нараду з керівництвом МЗС, Міністерства охорони здоров’я та Державної пенітенціарної служби України щодо створення міжнародної медичної групи з представників Канади, Німеччини та Червоного Хреста для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними ГПУ, від Німеччини у групі – двоє представників, а від Канади та Червоного Хреста - по троє.

«Найближчим часом робоча група проведе медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО і, у разі необхідності, надасть лікування», - підкреслив 31 січня керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.