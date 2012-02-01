«Батьківщина» радитиме Авакову просити політичного притулку

Харків. 1 лютого. УНІАН. Політична партія ВО «Батьківщина» рекомендуватиме оголошеному в розшук екс-губернатору Харківщини, голові Харківської облорганізації партії Арсену АВАКОВУ просити політичного притулку за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, відповідаючи на питання журналістів.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що найближчими годинами буде розповсюджена відповідна заява керівництва партії ВО «Батьківщина».

«В заяві буде звернення до керівників демократичних країн, щоб вони сприяли захисту та наданню всілякої допомоги панові АВАКОВУ, це буде зроблене. І партійна президія буде робити все, щоб встановлювати зв’язок із європейськими нашими колегами. Цим займається пан НЕМИРЯ, заступник голови партії. Тобто ми будемо це робити, обов’язково», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської обласної державної адміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук.