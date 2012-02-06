Перелік вузів, які вестимуть військову підготовку

Харків. 6 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу.

Згідно з постановою №48 від 1 лютого 2012 року, військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров`я й морально-діловими якостями.

Крім того, постанова визначає перелік вишів, у яких буде проводиться підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу:

Академія Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова (м. Севастополь)

Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків)

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Військова академія (м. Одеса)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Донецький національний технічний університет

Запорізький державний медичний університет

Запорізький національний технічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

Національна академія Служби безпеки України (м. Київ)

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області)

Національний університет оборони України (м. Київ)

Національний університет «Одеська юридична академія»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків)

Одеський державний екологічний університет

Одеська національна морська академія

Сумський державний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Українська військово-медична академія (м. Київ)

Харківський національний медичний університет

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича