Сьогодні - День визволення Харкова
11:45, 23 серпня 2007Харьків
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Місто приймає вітання
Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні Харків святкує День визволення від німецько-фашистських загарбників.
Як передає кореспондент УНІАН, зранку на честь загиблих представники влади, гості, жителі міста поклали вінки до підніжжя монументу на Меморіалі слави.
У парках, скверах та іниших місцях відпочинку харків"ян розпочалися урочисті заходи, концернти з нагоди свята.
На адресу міської влади надходять вітання зі святом від керівників країни, сусідніх держав, міст-побратимів.
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