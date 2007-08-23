Сьогодні - День визволення Харкова

Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні Харків святкує День визволення від німецько-фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку на честь загиблих представники влади, гості, жителі міста поклали вінки до підніжжя монументу на Меморіалі слави.

У парках, скверах та іниших місцях відпочинку харків"ян розпочалися урочисті заходи, концернти з нагоди свята.

На адресу міської влади надходять вітання зі святом від керівників країни, сусідніх держав, міст-побратимів.