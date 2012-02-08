У Харкові «швидка» врізалася в трамвай

Харків. 8 лютого. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення трамвая та автомобіля швидкої медичної допомоги «ГАЗ» постраждало двоє осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському відділі ДАІ, аварія сталася 7 лютого близько 14:45 на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Хабарова.

Водій автомобіля «ГАЗ», чоловік 1949 року народження, допустив зіткнення з трамваєм, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та забиттями була госпіталізована пасажирка автомобіля «ГАЗ» 1992 р. н. Пізніше, близько 20:35, за медичною допомогою звернулася ще одна пасажирка автомобіля швидкої допомоги, який потрапив у ДТП. Дівчину 1996 р.н.госпіталізовано з діагнозом забиття хребта.

Люди, які на момент зіткнення знаходилися в трамваї, не постраждали.

За фактом аварії проводиться додаткова перевірка.