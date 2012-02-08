HD-формат до Євро-2012: у квітні запустять пакет у Харкові

Харків. 8 лютого. УНІАН. Телеканал «Футбол», що входить в «Медіа Група Україна», у партнерстві з провайдером кабельного телебачення та інтернет-компанією ВОЛЯ і першим ліцензованим провайдером платного цифрового супутникового телебачення Viasat з 1 червня до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 розпочне мовлення в HD-форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив директор спортивної групи каналів, що входять в медіахолдинг «Медіа Група Україна», Олександр ДЕНИСОВ.

«Трансляція каналу «Футбол» у HD-форматі почнеться з 1 червня і триватиме до 1 липня. З 2 липня в HD-форматі транслюватиметься канал «Футбол+»», - сказав він.

За словами О.ДЕНИСОВА, канал «Футбол+» після закінчення Євро-2012 працюватиме в HD-форматі, оскільки «за своєю контентною наповнюваністю він містить ті ліги (футбольні — УНІАН), які виробляються в HD-форматі, - англійська прем`єр-ліга, італійська, німецька та іспанська».

Він також повідомив, що в рамках Євро-2012 канал «Футбол» покаже всі матчі чемпіонату в цифровій якості.

За словами генерального директора компанії ВОЛЯ Еріка ФРАНКЕ, HD-версія каналу «Футбол» буде доступною на постійній основі в пакеті «Воля HD».

Він також повідомив, що, крім Києва, де цей пакет доступний з 2010 року, в 2012 році цей паркет буде доступний ще в 14 великих містах України.

Зокрема, в квітні планується запуск пакета в Харкові, Дніпропетровську, Полтаві, Севастополі, Львові та Сумах. У травні пакет буде запропоновано абонентам компанії в Донецьку, в червні — в Хмельницькому, Херсоні та Черкасах, до кінця літа — в Рівному, Запоріжжі і Кривому Розі.

За оцінкою Е.ФРАНКЕ, на сьогоднішній день близько 100 тис. абонентів компанії ВОЛЯ мають технічну можливість дивитися телебачення в HD-форматі.

Водночас, за словами СЕО компанії Viasat Оксани ФЕРЧУК, канал «Футбол» у HD-форматі буде присутній на платформі «Віасат».

Вона також сказала, що близько половини телевізорів, які продаються в Україні, мають можливість транслювати HD-формат, «але для того, щоб українці могли дивитися передачі в цьому форматі, потрібно, щоб канал подавався в такій якості».

Довідка УНІАН. ТОВ «Медіа Група Україна» - медіахолинг, створений в 2010 році на базі телеканалу «Україна». Об`єднує національний канал загального інтересу «Україна», спортивні телеканали «Футбол» і «Футбол+», регіональний канал «Донбас», сейл-хаус «Медіапартнерство», інтернет-холдинг «Діджітал Венчерз», продакш-компанію «Теле Про». 99,99% акцій «Медіа Група Україна» належать групі «Систем Кепітал Менеджмент».

ВОЛЯ — український загальнонаціональний телекомунікаційний провайдер, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-за-запитом; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центра. Сьогодні ВОЛЯ веде свою діяльність в 20 містах України. Покриття мереж становить більш як 3 мільйони домогосподарств.