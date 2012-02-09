Харківські чорнобильці шукатимуть правди в Страсбурзькому суді

Харків. 9 лютого. УНІАН. Члени харківських чорнобильських організацій у Європейському суді з прав людини в Страсбурзі домагатимуться виконання рішень українських судів про призначення пенсій та соціальних доплат.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив активіст громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Валерій БЕЛЯКОВ.

Він наголосив, що починаючи з осені 2011 року чорнобильцям виплачуються пенсії в меншому розмірі, ніж були призначені рішеннями судів.

«Вичерпавши всі можливі засоби захисту в Україні, в місцевому судочинстві, ми мусимо констатувати, що рішення судів не виконується про признання дій Пенсійного фонду протиправними та перерахунку пенсій. Зараз будемо готувати подання в Страсбург», - сказав він.

За словами В.БЕЛЯКОВА, харківські чорнобильці кожен індивідуально подаватиме скарги до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. «Це буде скарга проти держави Україна. Ми будемо вимагати виконання рішень судів, які вступили в законну силу», - зауважив чорнобилець.

На думку В.БЕЛЯКОВА, тільки харківські ліквідатори подадуть щонайменше 1 тисячу скарг. Оформлювати скарги допомагають юристи Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини.

Разом з тим він зауважив, що безстрокова акція харківських чорнобильців, розпочата на позаминулому тижні, призупиняється. «Ми, стоячи тут, втрачаємо час. Є термін звернення в суд європейський. Потрібно готувати позови в суд», - підкреслив В.БЕЛЯКОВ.

«Я гадаю, масові скарги будуть на початку березня. Процедура така, що потрібно використати всі можливі методи в Україні», - наголосив він.