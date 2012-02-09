Тимошенко із 3 лютого не дають знеболювальне - Власенко

Харків. 9 лютого. УНІАН. Лікарі Качанівської виправної колонії з 3 лютого перестали надавати засудженій екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО знеболювальні медичні препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Їй перестали надавати і знеболювальне з п’ятниці (3 лютого – УНІАН)», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому, за словами адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО письмово зверталася до керівництва Качанівської колонії з проханням надати їй знеболювальне. За словами С.ВЛАСЕНКА, стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО на сьогодні не покращився. Він додав, що екс-прем’єр продовжує наполягати на незалежному медичному обстеженні і просить допустити до неї для обстеження іноземних лікарів та екс-міністра охорони здоров’я Миколу ПОЛІЩУКА.