Під час змагань з автотреку автомобіль врізався у глядачів, є постраждалі

Харків. 12 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові на початку другого дня змагань на Кубок України з трекових зимових гонок автомобіль врізався у групу глядачів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, постраждали дві жінки, обох шкидка допомога доправила до лікарні.

Після аварії, яка сталася під час першого заїзду, змагання були припинені. Вони проходили на харківському іпподромі.

Працівники правоохоронних органі займаються розслідуванням, зазначила Л.ВОЛКОВА.