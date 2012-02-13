Харківські силовики затримали прикордонника

Харків. 13 лютого. УНІАН. На Харківщині затримано інспектора прикордонного контролю, який вимагав та отримав хабар у сумі 3200 грн. від мешканки Харкова за сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України її неповнолітньої дитини без відповідних документів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВСУ на Піденній залізниці, інспектора було затримано на «гарячому» на одній із залізничних станцій під час проведення оперативних заходів працівниками Державної служби боротьби з економічними злочинами Управління МВС України на Південній залізниці спільно з УСБУ в Харківській області.

Речові докази вилучено. У відношенні затриманого порушена кримінальна справа за ознаками ст. 368 (одержання хабара) КК України, проводиться розслідування.