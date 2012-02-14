Україна вимагає від США розслідувати обставини смерті тренера Правилова
«Провина не була доведена»
Харків. 14 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України вимагає від влади США провести оперативне розслідування за фактом смерті українського тренера з хокею Івана Правилова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ заявив сьогодні на брифінгу у Києві.
«МЗС України звертається з вимогою до американського сторони провести оперативне та всебічне розслідування за фактом смерті І.Правилова, зокрема щодо дій або бездіяльності персоналу пенітенціарного органу, в якому сталася ця трагедія», - сказав він.
За словами речника, консульські посадові особи України неодноразово зустрічалися з померлим і відвідували судові засідання, в ході яких І.Правилов категорично спростовував висунуті проти нього звинувачення у розбещенні неповнолітніх.
О.ДИКУСАРОВ наголосив, що на момент смерті І.Правилова слідство у справі тривало, провина українського громадянина не була доведена.
Він також повідомив, що, за попередніми даними американських компетентних органів, І.Правилов наклав на себе руки 10 лютого цього року у пенітенціарному закладі міста Філадельфія. І.Правилов був арештований 14 січня цього року за підозрою у сексуальних домаганнях до одного з його неповнолітніх учнів.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що І.Правилова заарештували в США за підозрою у педофілії. 48-річного тренера звинуватили у тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопця. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявами, вночі 3 січня хлопці та І.Правилов перебували у квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делавера. Тренер поклав руку на геніталії одного із хлопців. За інформацією ЗМІ, коли І.Правилов дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.
Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка.
31 січня суд у штаті Пенсільванія залишив під вартою І.Правилова.
Команда «Дружба-78», сформована з юних хокеїстів 1999-2000 рр., перебуває в США на запрошення І.Правилова, тренувалася для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який у ці дні проходить у Квебеку (Канада).
Загалом хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.Правилова є чемпіоном світу, неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.
У харківському хокейному клубі «Дружба-78» вважають, що І.Правилов став жертвою дитячого хуліганства, а то й помсти.