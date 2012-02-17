Результати матчів Ліги Європи

Металіст показав кращий результат

Харків. 17 лютого. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 1/16 Ліги чемпіонів УЄФА Локомотив М - Атлетік 2:1



Легія - Спортинг 2:2



Зальцбург - Металіст 0:4



Вікторія Пльзень - Шальке 04 1:1



Лаціо - Атлетіко 1:3



Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2



АЗ - Андерлехт 1:0 Трабзонспор - ПСВ Ейндховен 1:2



Порту - Манчестер Сіті 1:2



Удінезе - ПАОК 0:0



Стяуа - Твенте 0:1



Ганновер - Брюгге 2:1



Вісла (Краків) - Стандард 1:1



Сток Сіті - Валенсія 0:1



Нагадаємо, що раніше зіграли



Рубін - Олімпіакос 0:1



Брага - Бешикташ 0:2



Матчі-відповіді призначені на 23 лютого (крім МСіті - Порту, який відбудеться 22-го)

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