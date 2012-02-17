Результати матчів Ліги Європи
00:08, 17 лютого 2012Харьків
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Металіст показав кращий результат
Харків. 17 лютого. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 1/16 Ліги чемпіонів УЄФА
Локомотив М - Атлетік 2:1
Легія - Спортинг 2:2
Зальцбург - Металіст 0:4
Вікторія Пльзень - Шальке 04 1:1
Лаціо - Атлетіко 1:3
Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2
АЗ - Андерлехт 1:0
Трабзонспор - ПСВ Ейндховен 1:2
Порту - Манчестер Сіті 1:2
Удінезе - ПАОК 0:0
Стяуа - Твенте 0:1
Ганновер - Брюгге 2:1
Вісла (Краків) - Стандард 1:1
Сток Сіті - Валенсія 0:1
Нагадаємо, що раніше зіграли
Рубін - Олімпіакос 0:1
Брага - Бешикташ 0:2
Матчі-відповіді призначені на 23 лютого (крім МСіті - Порту, який відбудеться 22-го)
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