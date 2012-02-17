Результати матчів Ліги Європи

00:08, 17 лютого 2012
Харьків
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Металіст показав кращий результат

Харків. 17 лютого. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 1/16 Ліги чемпіонів УЄФА

Локомотив М - Атлетік 2:1

Легія - Спортинг 2:2

Зальцбург - Металіст 0:4

Вікторія Пльзень - Шальке 04 1:1

Лаціо - Атлетіко 1:3

Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2

АЗ - Андерлехт 1:0

Трабзонспор - ПСВ Ейндховен 1:2

Порту - Манчестер Сіті 1:2

Удінезе - ПАОК 0:0

Стяуа - Твенте 0:1

Ганновер - Брюгге 2:1

Вісла (Краків) - Стандард 1:1

Сток Сіті - Валенсія 0:1

Нагадаємо, що раніше зіграли

Рубін - Олімпіакос 0:1

Брага - Бешикташ 0:2

Матчі-відповіді призначені на 23 лютого (крім МСіті - Порту, який відбудеться 22-го)

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