У Харкові обговорюють проблеми сільського господарства

Харків. 17 лютого. УНІАН. В Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка розпочалася зустріч сільськогосподарського активу з керівництвом області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ній беруть участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, заступник губернатора Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, заступник голови обласної ради Людмила ДАВИДОВА, керівники районів області та сільгосппідприємств.

Промовляючи перед учасниками зустрічі, М.ДОБКІН сказав: «Все менше часу залишається до початку весняних польових робіт. І сьогоднішню зустріч ми вирішили присвятити обговоренню завдань агропромислового комплексу області в 2012 році і шляхів їх вирішення. У понеділок відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому керівники Харківської, Полтавської та Сумської областей звітували про стан справ у сільському господарстві. В цілому наша з вами робота за попередній рік, як і робота наших сусідів, отримала позитивну оцінку».

«Але, - додав губернатор, - розмова була жорсткою. При цьому особливо поширюватися про підсумки 2011 року не довелося. Прем`єр-міністра і членів уряду більшою мірою цікавило те, наскільки область готова рухатися далі, наскільки готова вже в цьому році вирішувати ще більш складні завдання. Особливо у тваринницькій галузі. Такий підхід уряду до ситуації, яка складається на внутрішньому та зовнішньому аграрному ринку, абсолютно виправданий».