Маркевич: не думаю, що ми будемо розслаблятися

Харків. 17 лютого. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич налаштовує своїх підопічних не розслаблятися перед матчем-відповіддю з австрійським Зальцбургом.

Свої коментарі до 1-ї гри 1/16 фіналу Ліги Європи, яку Металіст виграв з рахунком 4:0, М.Маркевич дав на післяматчевій прес-конференції в Зальцбургу.

- Рахунок 4:0 для нас прийнятний, тим більше, що друга гра відбудеться в Харкові. Напевно, сьогодні все вирішив швидкий гол, який ми забили на початку матчу. Команда розкрилася і зіграла так, як вона може зіграти.

До 27-ї хвилини гравці отримали три жовті картки, були якісь зауваження в перерві з вашого боку?

Звичайно, в перерві ми попросили їх, щоб вони не отримували картки на рівному місці. А у кого картки вже були - ми попросили грати акуратніше.

А взагалі, ви рахуєте картки своїх футболістів протягом турніру?

А як ви думаєте?

Думаю, так.

Звичайно (сміється). Що ж ви питаєте, в кожній команді рахують картки!

Ви досить акуратно говорите про шанси команд. А зараз можете сказати, що доля протистояння вирішена?

Є друга гра, треба завжди бути в тонусі. Тим більше, на нас чекають ігри в чемпіонаті. Не думаю, що ми будемо розслаблятися.

Ви думали, кого випускати у стартовому складі? Вибирали між Девічем і Крістальдо?

Обидва забивали на зборах, і ми роздумували перед грою. Крістальдо більш настирливий у грі з захисниками. Девіч любить грати в контратаках, а Крістальдо має невелику перевагу в такій боротьбі із захисниками...

Як буде готуватися команда до наступного матчу? Будуть спаринги?

Думаю, ні, залишилося 6 днів.

У Харкові будете готуватися?

Так.

Після 4:0, як ви будете мотивувати команду в матчі-відповіді?

Мотивація одна - буде повний стадіон - мінімум 30 000. Не думаю, що їм треба ще щось говорити. Якщо у нас на товариській грі в мінус 15 прийшло 8000 чоловік... Футболісти - професіонали, і вони повинні самі виходити і грати в повну силу в будь-якій грі.

Чи будуть у матчі серйозні зміни в складі?

Подивимося, серйозних змін не буде.

Ви згадували поразки 4:0 від Байєра, не було побоювань перед цим матчем?

У нас тоді не відігравало 8 футболістів, а зараз всі в строю. Коли не грає велика частина команди - це зовсім інший футбол.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА