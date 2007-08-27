”Шкільний автобус” гальмує держава

Харків. 27 серпня. УНІАН. Програма забезпечення власним автотранспортом сільських шкіл на рівні держави гальмується – протягом року Харківщина, попри всі обіцянки Міністерства освіти і науки України, не отримала жодного шкільного автобуса за державні кошти.

Про це заявила на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА.

За її даними, сьогодні на Харківщині у підвозі дітей та вчителів до закладів освіти задіяні 297 одиниці автотранспорту. З них 146 належать закладам освіти, 88 орендовані, 63 здійснюють підвіз на умовах спонсорської допомоги. Загалом 14, 5 тис. учнів та 1800 педагогічних працівників щоденно користуються шкільними автобусами.

Рішенням VI сесії V скликання Харківської облради від 26 жовтня 2006 р. затверджена обласна програма "Шкільний автобус" на 2006-2010 рр., згідно з якою за 4 роки необхідно придбати 201 автобус, що забезпечить 100-відсоткову потребу у перевезенні учнів та вчителів власним автотранспортом закладів освіти.

Як повідомила Л.БЄЛОВА, у цьому році планується придбати 29 шкільних автобусів: за рахунок коштів обласного бюджету – 13 автобусів на загальну суму 932,3 тис. грн. та за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16 автобусів на загальну суму 2408,3 млн. грн.

У 2007 р. вже придбано 3 одиниці автотранспорту за рахунок коштів місцевих бюджетів: Печенізького (2 автобуси) та Борівського (1 автобус) районів області.

Як наголосила заступник голови облдержадміністрації, непродумана державна політика в тендерних питаннях призвела до того, що тендер на проведення закупівлі автобусів за рахунок коштів з обласного бюджету лише недавно був оголошений, а торги відбудуться на початку вересня. Таким чином, до початку нового навчального року нові шкільні автобуси до навчальних закладів та дітей так і не доїдуть, зазначила Л.БЄЛОВА.