Громадська рада піде в похід проти грального бізнесу

Харків. 23 лютого. УНІАН.Члени Громадської ради при Харківської облдержадміністрації візьмуть участь у засіданні антикорупційного комітету боротьби з гральним бізнесом.

Питання ліквідації в Харківській області нелегального ігрового бізнесу розглядали на своєму засіданні члени правління Громадської ради при обласній державній адміністрації, повідомляє сайт ХОДА.

Приводом до цього стали випадки звернення громадян, у тому числі приватних підприємців-мешканців області, веденню бізнесу яких загрожують власники підпільних ігрових салонів.

«Питання, яке ви сьогодні обговорюєте, дійсно злободенне і соціально актуальне. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на своїй прес-конференції підкреслив важливість цього питання аж до розгляду його на засіданні антикорупційного комітету», - сказав начальник управління внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю ХОДА Володимир ЗІНЧЕНКО.

Члени правління одностайно підтримали висловлену губернатором позицію, що лише спільними зусиллями можна навести лад на території нашого регіону. І слово громадських організацій може і мусить стати вирішальним.



За підсумками обговорення члени правління звернулися до голови ХОДА з пропозицією провести найближчим часом засідання антикорупційного комітету і дати відповідне доручення правоохоронним органам з цього приводу. Також запропоновано, у разі необхідності, створити координаційну раду із залученням співробітників правоохоронних органів, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості для моніторингу та контролю виконання Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 22 лютого губернатор Михайло ДОБКІН заявив, що Харківська облдержадміністрація посилить боротьбу з нелегальними салонами ігрових автоматів, які функціонують на території області. Губернатор зауважив, що він дав розпорядження провести засідання антикорупційного комітету, на якому буде розглянута проблема незаконної роботи мережі ігрових автоматів в області. М.ДОБКІН наголосив, що до запровадження закону про заборону ігрового бізнесу, до міського бюджету від власників ігрових салонів у рік перераховувалося до 40 млн. грн. відрахувань. «Тепер ці гроші осідають в дечиїх кишенях», - обурився губернатор. Він зауважив, що в обговорення проблеми роботи нелегальних салонів ігрових автоматів підключиться Громадська рада при Харківській облдержадміністрації. М.ДОБКІН висловив надію, що найближчим часом незаконні ігрові салони на території Харківської області будуть закриті, й запевнив, що ОДА зробить усе можливе, щоб «ці салони більше не відкривалися».