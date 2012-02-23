Харків. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав ветеранів з Днем захисника Вітчизни.

Своє вітання губернатор висловив під час відвідування госпіталя для ветеранів війни. Він побажав їм міцного здоров`я, а також подякував від обласної адміністрації та від себе особисто за їхні ратні та трудові подвиги, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Я сьогодні з величезним задоволенням ознайомився з результатами робіт зі створення нових сучасних умов для перебування пацієнтів та роботи медперсоналу госпіталя. Роботи ще не закінчені, вони будуть продовжуватися, і в результаті цей госпіталь буде гордістю охорони здоров`я нашої області та країни. Проведена робота - це подяка тим людям, які захищали Батьківщину», - казав М.ДОБКІН у госпіталі під час урочистостей з нагоди свята.

Також він подякував медичному персоналу за професійну роботу і добре ставлення до пацієнтів, підкресливши велике значення, яке має досвід ветеранів для виховання молоді.

«Цього року ми запросили на це свято ліцеїстів - молодих людей, які обрали армію своєю професією. Це своєрідний міст між поколіннями. З одного боку знаходяться ветерани Великої Вітчизняної війни, десь посередині - воїни-інтернаціоналісти, а з іншого боку - молодь, яка в абсолютно нових умовах життя повинна не забувати про славні традиціяї радянської, а тепер і української армії, тому що без традицій не буде нових перемог», - сказав М.ДОБКІН.