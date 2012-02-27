Тимошенко не показали результатів додаткового обстеження стану здоров’я

Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та захист не отримували результатів додаткового обстеження стану її здоров’я, проведеного 23 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, сказав журналістам захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«З невідомих причин не видають на руки будь-яких медичних документів, пов’язаних із обстеженням Юлії ТИМОШЕНКО декілька днів назад», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Ю.ТИМОШЕНКО зранку провели додаткове обстеження в одному з медичних закладів Харкова. У рамках додаткового обстеження Ю.ТИМОШЕНКО провели рентгенографію, комплексну томографію, а також магнітно-резонансну томографію. У той же час від клінічного аналізу крові, результату якого потребують іноземні медики для підготовки остаточних висновків, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася.

У прес-службі пенітенціарної служби зазначили, що результати проведеного додаткового обстеження будуть передані іноземних фахівцям, а також будуть враховані при наданні необхідного лікування лікарями медичної частини Качанівської колонії.

У ДПСУ зазначили, що дообстеження Ю.ТИМОШЕНКО було проведене «згідно з проханням останньої, а також у рамках реалізації рекомендацій іноземних лікарів, що входили до складу міжнародної медичної комісії».