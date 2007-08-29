Харків чекає битва за електорат ПР

Київ. 29 серпня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що на майбутніх виборах у Харкові основна боротьба розгорнеться за електорат, який «розчарувався» в Партії регіонів.

Про це УНІАН заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи передвиборчу ситуацію в окремих регіонах України.

«Останні соціологічні дослідження свідчать про те, що 37 відсотків харків`ян вважають, що за минулий рік життя погіршилося, і левова частка цього електорату - виборці Партії регіонів», - йдеться в коментарі. При цьому експерт додає, що такий високий відсоток незадоволених своїм життям міг виникнути «тільки в результаті діяльності міської влади в особі Михайла ДОБКІНА (мер Харкова – УНІАН) і Геннадія КЕРНЕСА (секретар міськради – УНІАН)».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що вказана цифра є й необхідним мінімумом для переобрання Харківського міського голови. «37 відсотків - це той мінімум, необхідний для переобрання харківського мера, й саме за цей електорат вестиметься найбільш напружена боротьба», - підкреслив заступник директора АМС.

В цілому, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, на майбутніх виборах Партія регіонів у Харкові може втратити близько третини своїх прихильників.

На думку експерта, актуальність для харків`ян проблем зростання цін на основні послуги й товари є свідоцтвом невиконання передвиборних обіцянок сьогоднішнім мером, представником Партії регіонів М.ДОБКІНИМ.

«Дані останнього соціологічного дослідження свідчать про те, що найактуальнішою для себе проблемою харків`яни вважають зростання цін на товари та послуги - продукти харчування, послуги ЖКГ і транспорт. Саме вирішення цих проблем було основною передвиборчою обіцянкою М.ДОБКІНА, яку він не виконав», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що відсутність у міських властей успіхів у вирішенні цих проблем стане вирішальним чинником для результатів голосування на майбутніх виборах.

У коментарі зазначається, що дане соціологічне дослідження проводилося НПП «Прикладна соціологія» (м. Харків) з 20 липня по 2 серпня. Був опитаний 1491 респондент, похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка.