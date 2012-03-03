У Харкові за вимагання хабара затримано інспектора-ревізора з податкової

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові за вимагання та отримання хабара затримано інспектора-ревізора Харківської об’єднаної державної податкової інспекції.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра БАБІКОВА.

За його даними, податківець від одного з підприємців вимагала та отримала 20 тис. грн. хабара за недорахування податків та штрафних санкцій в сумі 60 тис. грн.

Податківець затримана. Стосовно неї порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Інспектору-ревізору загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.