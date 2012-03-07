Янукович запросив на Кабмін губернаторів

У засіданні візьме участь Добкін

Харків. 7 березня. УНІАН. Сьогодні у Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засіданні Кабінету міністрів. У засіданні візьме участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА. На засіданні уряду Президент має намір оголосити програму нових соціальних ініціатив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter