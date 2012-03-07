Німецькі лікарі: Тимошенко хвора і потребує стаціонару

Харків. 7 березня. УНІАН. Юлія ТИМОШЕНКО хвора та потребує лікарняного стаціонару. В цьому запевнили німецькі лікарі, які були у складі комісії для медичного обстеження екс-прем’єр-міністра, передає інформаційне агентство АМН.

Зокрема, за словами доктора наук в галузі неврології, професора та голови правління установи «Шаріте – Університетська медицина» (Берлін) Карла Макса АЙНГОЙПЛЯ, «Юлія ТИМОШЕНКО хвора і її необхідно далі лікувати».

Українські та німецькі лікарі сказали, що дійшли між собою домовленості стосовно діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО та її подальшого лікування.

Діагноз Ю.ТИМОШЕНКО встановлювали на основі трьох складових, а саме - обстеження Ю.ТИМОШЕНКО в колонії, докладного опитування хворої на предмет її скарг та на основі магнітно-ядерної томографії. Німецькі лікарі поставили діагноз Ю.ТИМОШЕНКО без даних аналізу крові. Пацієнтка не погодилась здавати кров на аналіз. Про це сказав К. М.АЙНГОЙПЛЬ одразу після трьохгодинної наради українських та німецьких лікарів щодо здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. «Якби пані Тимошенко потрапила до німецької лікарні з такою проблематикою захворювання, яка в неї є, то були б проведені звичайні рутинні аналізи крові. Але в тій ситуації, в які вона зараз перебуває, хвора не дала згоди на проведення аналізу крові», - зазначив лікар.

Згодом він додав, що аналіз крові не такий вже і необхідний.

Також АМН повідомляє, що німецькі лікарі, які встановлювали діагноз Ю.ТИМОШЕНКО, запевнили, що українська сторона надала для цього всі можливості і не чинила жодних перепон.

«Ми мали всі можливості уважно обстежити пані Ю.ТИМОШЕНКО. Ми не мали жодних перепон чи перешкод для цього обстеження. Українська сторона уважно і шанобливо поставилась до нас і до нашої роботи», - сказав доктор наук в галузі травматології, професор клініки «Шаріте – університетська медицина» (Берлін) Норберт ГААС.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого 2012 року медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

7 березня у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України повідомили, що німецькі лікарі, які обстежували Ю.ТИМОШЕНКО, планують сьогодні зустрітися зі своїми українськими колегами. Сьогодні також відбулася зустріч генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ із делегацією німецьких лікарів. На зустрічі також були присутні віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник генпрокурора України Анатолій ПРИШКО та перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО.

З німецької сторони участь у заході взяли Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, професор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, професор Норберт ГААС, а також співробітник Федеративного відомства канцлера Йоахім БЕРТЕЛЕ.

Професор К.АЙНГОЙПЛЬ повідомив, що вони мають намір передати та обговорити з українськими колегами остаточні висновки щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, а також узгодити рекомендації стосовно подальшої реабілітації та лікування пацієнтки.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, діагноз німецьких лікарів фактично підтвердив висновки, що попередньо були зроблені українськими медиками. Вона також зазначила, що всі рекомендації фахівців щодо терапевтичного лікування пацієнтки будуть враховані.

У свою чергу, В.ПШОНКА повідомив представникам німецької делегації, що українська сторона й надалі буде всіляко сприяти тому, аби Ю.ТИМОШЕНКО отримувала необхідне лікування, а в разі потреби - і за межами Качанівської колонії.