На Харківщині розпочато весняно-польові роботи

Харків. 12 березня. УНІАН. У Харківській області почалися перші весняно-польові роботи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, низка сільгосппідприємств області сьогодні розпочала підгодівлю посівів озимих культур.

«Сніг ще не зійшов, але весняні роботи вже стартували - зараз вже повним ходом проводиться підгодівля озимих по мерзло-талому грунту. На даний момент ми вже підживили 19 тис. га », - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він повідомив, що до основних робіт з посіву зернових сільгосппідприємства області готові на 90%.

«Зокрема, ми зараз закінчуємо роботу з Аграрним фондом, щоб забезпечити сільгоспвиробникам додаткові кошти. Це питання ще необхідно доопрацювати », - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.