Харківщина готова співфінансувати установку фільтрів води у школах і дитсадах

Харків. 12 березня. УНІАН. В Україні діє державна програма «Питна вода», яка передбачає фінансування з боку держави дуже широкого спектру робіт.

Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН в ефірі програми обласного радіо «Від влади до громади», повідомляє сайт ОДА.

За його словами, Харківською облрадою також ухвалена програма, згідно з якою регіон готовий співфінансувати проекти.

«Це і будівництво нових свердловин у тих населених пунктах, де якість води не відповідає стандартам, це і придбання систем очищення і доочищення води. Ми не виключаємо, що за умови достатнього фінансування могли б у всіх дошкільних і шкільних установах поставити спеціальні фільтри. Ведучи переговори, ми переконалися: їх не обов`язково купувати і не треба витрачати на закупівлю обладнання колосальні гроші. Є достатньо пропозицій просто взяти в оренду фільтри, встановити в садках і школах, і надалі просто платити за обслуговування та витратні матеріали», – сказам М.ДОБКІН.

Говорячи про якість питної води безпосередньо в Харкові, М.ДОБКІН зазначив, що при існуючій системі організації подачі води вона не може бути досконалою.

«Ми маємо декілька джерел водозабору, два з яких знаходяться на відстані 40 км і 150 км. Транспортування води по трубах, які монтувалися ще за Радянського Союзу, не може бути ідеальною. Якщо говорити про якісне постачання міста питною водою, необхідно змінювати джерела водозабору і робити артезіанські свердловини або ставити серйозні системи доочищення води на кожен будинок», – зазначив губернатор.