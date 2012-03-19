У Харкові за підозрою в крадіжці документів затримано працівницю держархіву

Харків. 19 березня. УНІАН. У Харкові за підозрою в крадіжці історичних документів затримано працівницю Державного архіву Харківської області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Із повідомленням про зникнення з Державного архіву Харківської області креслень будівель православних церков та фотокарток з особових справ студентів Національного технічного університету до правоохоронців звернувся заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь ХОМА.

Працівники міліції під час оперативно-розшукових дій затримали 56-річну працівницю архіву, яка зізналася у скоєнні крадіжки. Правоохоронці з’ясували, що з літа по осінь 2010 року жінка винесла з архіву історичні документи та продала їх колекціонеру за 550 грн. Колекціонер частину документів залишив собі, а решту передав 35-річному харків’янину, які виставив документи для продажу на одному з інтернет-аукціонів в Інтернеті.

Слідчий відділ Київського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 298-1 ККУ (умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Як повідомлялося, наприкінці зими на сайті інтернет-аукціону «Молоток» для продажу були запропоновані проекти будівництва кількох храмів, дзвіниць та проект однієї зі слобод на території Луганської області. Вартість кожного документа перевищувала 200 дол. Ці документи за каталогами повинні були зберігатися в Державному архіві Харківської області.