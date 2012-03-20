Аграрії Харківщини збільшили реалізацію зерна в 3,5 рази – до 200 тис. тонн

Харьков. 20 марта. УНИАН. Сельхозпредприятия Харьковской области в январе-феврале 2012 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличили реализацию произведенного собственными силами зерна в 3,5 раза - до 198,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Реализация семян подсолнечника увеличилась на 42,3% (до 97,6 тыс. тонн), яиц – на треть (до 163,5 млн. шт.), молока – на 18,5% (до 27 тыс. тонн). При этом реализация птицы сократилась на 85,1% (до 0,7 тыс. тонн), свинины – на 45,6% (до 1 тыс. тонн), крупного рогатого скота – на 6,7% (до 1,1 тыс. тонн), сои – на 1,4% (до 8,4 тыс. тонн).

Средняя цена реализации сельхозпредприятиями семян подсолнечника по всем каналам в сравнении с январем-февралем 2011 г. снизилась на 20,8% (до 3262 грн. за тонну), зерновых - на 13,2% (до 1414,2 грн. за тонну), сои - на 8,5% (до 2700,5 грн. за тонну). При этом цена реализации птицы увеличилась на 40,3% (до 12750,5 грн. за тонну), яиц – 39,4% (639,7 грн. за тонну), свинины - на 38,4% (до 14518,3 грн. за тонну), крупного рогатого скота - на 20,7% (до 11963,5 грн. за тонну), молока – на 5,5% (3433 грн. за тонну).