Тимошенко у 50 якийсь раз відмовила лікарям - ДПтСУ

Харків. 23 березня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (Харків), у разі відмови від лікування нестиме особисту відповідальність за стан свого здоров’я.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, про це 22 березня після чергової відмови від курсу терапевтичного лікування та проведення комплексу реабілітаційно-оздоровчих процедур у колонії лікарі попередили Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними ДПтСУ, лікарі МОЗ України у присутності начальника медико-санітарної частини Качанівської колонії звернули увагу Ю.ТИМОШЕНКО на наявність медичних показань для проходження призначеного лікування висококваліфікованими (в тому числі німецькими) лікарями та забезпеченість установи необхідним медичним обладнанням та медпрепаратами.

Незважаючи на це, засуджена знову відмовилася підписати запропоновану «Інформовану згоду пацієнта на медичне втручання» із зазначенням в ній детального індивідуального комплексного плану лікування у відповідності до всіх рекомендацій німецьких лікарів. Про це було складено відповідний акт.

У ДПтСУ підкреслили, що за період перебування в установах пенітенціарного відомства Ю.ТИМОШЕНКО понад 50 разів відмовлялася від медичних оглядів, інструментальних та лабораторних обстежень, а також лише протягом лютого-березня 3 рази відмовлялася від проходження лікування, призначеного комісією висококваліфікованих німецьких та українських лікарів.

«Про це Державна пенітенціарна служба України проінформувала Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини», - йдеться у повідомленні ДПтСУ.

