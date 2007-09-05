6 вересня – сесія облради

Харків. 5 вересня. УНІАН. Завтра відбудеться пленарне засідання ХVІІІ сесії Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, на сесії депутати планують, зокрема, обговорити і затвердити обласну програму «Земля – людям».

Крім цього, сесія планує внести зміни до обласного бюджету-2007, комплексної програми профілактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 рр., обговорить питання про передачу в оренду об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

В цілому порядок денний сесії налічує понад 20 питань. Президія облради, яка працює сьогодні, може внести певні зміни до нього, повідомили у прес-службі.