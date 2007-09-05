У Харкові розшукують громадянку Малайзії

Харків. 5 вересня. УНІАН. Департаментом карного розшуку МВС України встановлюється місцезнаходження громадянки Малайзії Павітри А/П МАНІМАРАН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні карного розшуку, малайзійка на початку травня 2007 року приїхала у Харків до одного зі своїх знайомих, який навчається у медичному закладі міста, і донині її місцезнаходження не встановлено.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян, кому щось відомо про можливе місцезнаходження розшукуваної. Прохання повідомити за телефонами: 70-59-641, 70-59-540 або «02».