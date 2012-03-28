Південна залізниця розпочала випробування електропоїзда «Хюндай»

Харків. 28 березня. УНІАН. Південна залізниця почала випробування першого поставленого електропоїзда «Хюндай».

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, на початку тижня до Харкова прибув вагон-лабораторія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, який візьме участь у випробуваннях електропоїзда.

Протягом 35 днів залізничники поведуть весь перелік необхідних практичних випробувань складу. Зокрема, для ходових гальмівних випробувань «Хюндай» завантажуватиметься піском до повної вантажопідйомності - 116,2 тонни (знадобиться 2324 мішки по 50 кг кожен).

Начальник ЮЖД Віктор Остапчук відзначив високу якість електропоїздів, вироблених фірмою «Хюндай».

«Вже перші пробні поїздки на шляхах станції Харків-Сортирувальний та ділянці Харків - Золочів показали, що «Хюндай» порівняно з нині експлуатованим в Україні рухомим складом - це поїзд четвертого або п`ятого покоління, поїзд майбутнього. Зараз він проходить всі необхідні випробування, як того вимагає порядок сертифікації нового рухомого складу в Україні. Хоча, наприклад, щодо вібрації, плавності ходу, рівня шуму відразу можна ставити оцінку «відмінно з плюсом». Жорстке зчеплення, вторинне ресорне підвішування, міжвагонні герметичні суфле, - всі ці конструкційні особливості «Хюндаю» працюють на комфорт пасажирів, на порядок підвищують плавність ходу та шумоїзоляцию», - зазначив Віктор Остапчук.

Довідка УНІАН. Перший електропоїзд «Хюндай» прибув до Харкова 16 березня, другий, - 17 березня. Наступні два «Хюндаї» будуть доставлені на Південну залізницю в середині квітня.