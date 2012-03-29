Справу Тимошенко щодо ЄЕСУ передавно до суду

Харків. 29 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області сьогодні направила до Київського районного суду Харкова кримінальну справу щодо діяльності корпорації Єдині енергетичні системи порушену проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

Він зауважив. що у справі затверджено обвинувачувальний вирок.

За словами прокурора, під час слідства було доведено провину Ю.ТИимошенко у 5 епізодах: два епізоди щодо ухилення від сплати податків, епізод щодо організації заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, епізод щодо замаху на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, службовий підлог.



Всі епізоди стосуються подій, котрі відбулися протягом 1997-1998 років.

Г.Тюрін підкреслив, що захист Ю.Тимошенко обрав тактику залучення додаткових захисників для того, щоб затягнути процес.

На думку прокурора, передача кримінальної справи проти Ю.Тимошенко до суду є законною. «Я дійшов висновку, що при наявності всіх обставин є підстави вважати, що сторони обвинувачення і захисту використали право на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і справа може бути направлена до суду», - сказав Г.Тюрін.

Він зауважив, що після направлення справи до суду попереднє слухання відповідно до законодавства повинно бути призначене протягом 10 днів (30 днів в особливо складних випадках). «Я думаю, що ці строки не будуть затягуватися», - сказав Г.Тюрін.

Він сказав, що початок судового процесу буде відкритим.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій Власенко, який був присутній на прес-конференції, наголосив, що його підзахисна у 1997-1998 роках не працювала в корпорації ЄЕСУ, тому звинувачення щодо неї є незаконними.