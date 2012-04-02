Захист не знає, коли розпочнеться слухання у справі Тимошенко

Харків. 2 квітня. УНІАН. Захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко невідомо про призначення попереднього слухання у кримінальній справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, відповідаючи на питання про те, чи станом на 9:30 ранку призначено дату попереднього слухання справи.

«Нам про це ще невідомо. Ми не отримували жодних документів із суду», - сказав С.Власенко.

Захисник зауважив, що засідання суду повинне бути призначене протягом 10 діб з моменту надходження документів, захисників Ю.Тимошенко мають поінформувати про призначення засідання завчасно судовою повісткою.

«Може, вони призначили, може, до нас ще не дійшло повідомлення, ми ж цього не знаємо. За законом, суд призначає засідання протягом 10 днів з моменту надходження документів. Документи, згідно зі словами пана Тюріна (прокурор Харківської області Геннадій Тюрін – УНІАН), направлені в четвер, понеділок через тиждень – остання дата призначення попереднього слухання. Але всі сторони мають бути належним чином повідомлені, тим більше з урахуванням того, що суд знає, що захисники проживають у Києві. Заздалегідь необхідно поінформувати, хоча я не виключаю, що нас поінформують так, як мене інформували про справу про обмеження строків на ознайомлення, коли об 11:10 я отримав повістку, що слухання почалося об 11.00. Я повинен отримати судову повістку заздалегідь, а не так, що в Києві я отримав повістку про те, що через 15 хвилин у Харкові розпочинається судове засідання», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що суддю на цей судовий процес уже призначено. «Я не пам’ятаю прізвище, для мене це прізвище нічого не говорить», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду Харкова кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушену проти екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

За словами прокурора Харківської області Геннадія Тюріна, після направлення справи до суду попереднє слухання згідно із законодавством має бути призначене протягом 10 днів (30 днів в особливо складних випадках). «Я гадаю, що ці терміни не будуть затягуватися», - сказав Г.Тюрін. Він зазначив, що початок судового процесу буде відкритим.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.