Генпрокурор дозволив лікувати Тимошенко за межами колонії

Харків. 2 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко поки що не лікували за межами Качанівської виправної колоні Харкова, де вона відбуває покарання.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Мені про це невідомо, тому що я не бачив Юлію Володимирівну з минулого понеділка, але, наскільки я розумію, нічого не проводилося, нічого не відбувалося», - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що Ю.Тимошенко рішуче виступає за виконання рекомендацій німецьких лікарів та рішення Європейського суду з прав людини щодо необхідності проведення лікування в стаціонарі спеціалізованої медичної установи.

«Юлія Володимирівна вимагає суворого дотримання протоколу, який встановили німецькі лікарі, а українські лікарі зараз роблять спробу тлумачити висновки німецьких лікарів. Це просто виявлення небажання лікувати Тимошенко», - сказав С.Власенко.

На цей час коментарів у Державній пенітенціарній службі України щодо лікування Ю.Тимошенко за межами виправного закладу не надають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

Зокрема, В.Пшонка дав доручення «вжити необхідних заходів, в рамках чинного законодавства, для забезпечення обстеження та лікування засудженої Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії», йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 березня депутати від «Батьківщини» передали генпрокурору, зокрема, звернення про зупинення досудового слідства і закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ, а також про вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської колонії для обстеження та лікування.