Фельдман: Добкін готовий винити всіх

Київ. 7 вересня. УНІАН. Народний депутат України п`ятого скликання, керівник Харківського обласного штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що мер Харкова Михайло ДОБКІН «готовий винити кого завгодно у тому, що він виявився поганим мером».

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, про це керівник обласного штабу БЮТ заявив, коментуючи поширений від імені Харківського міського голови М.ДОБКІНА лист, у якому мер заявляє, що «вибори не варті того, щоб ради них втрачати свою людську гідність», а також висловлює неспокій з приводу «сну, спокою і душевної рівноваги О.ФЕЛЬДМАНА» та його «глибоких душевних потрясінь».

У зв`язку з цим О.ФЕЛЬДМАН висловив згоду з М.ДОБКІНИМ у тезі про «втрату своєї людської гідності». Зокрема, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, будь-який поважаючий себе чиновник, якому був висловлений вотум недовіри, - як з боку представників вищої державної влади, так і з боку місцевого населення - не чіплятиметься за крісло, а піде з посади, визнавши свою некомпетентність.

«Оскільки такі категорії, як людська гідність, порядність і відповідальність Михайлом ДОБКІНИМ на практиці не реалізовуються, він вважає за краще розсилати пафосні послання із звинуваченнями в адресу інших людей», - заявив О.ФЕЛЬДМАН. У той же час керівник обласного БЮТ підкреслює: «Хто, окрім ДОБКІНА, винен у тому, що харків`яни настроєні проти політики, що проводиться мером, і господарської діяльності? Хто винен у тому, що навіть лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ жахнувся від ситуації, що склалася в Харкові, пообіцявши при цьому жорсткі кадрові висновки стосовно місцевої влади? Хто винен у тому, що послуги ЖКХ в Харкові – одні з найдорожчих в Україні? Хто, якщо не ДОБКІН, винен у всьому цьому?».

О.ФЕЛЬДМАН також зазначив, що вибори – це лише каталізатор, який загострив ті латентні проблеми, які накопичилися за час мерства М.ДОБКІНА у Харкові. За словами О.ФЕЛЬДМАНА, «такого роду заяви спрямовані, по-перше, на відвернення уваги громадськості з політичної і господарської проблематики регіону на другорядні міжособові конфлікти, а по-друге, на перекладання управлінської провини, на пошук «стрілочників».

«Проте, в даному разі, вважаю, ДОБКІНУ доведеться сповна відповісти за те, що він зробив з Харковом», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому у повідомленні прес-служби нагадується, що в ході недавнього робочого візиту до Харкова прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ критично оцінив ситуацію, що склалася в Харкові, і пообіцяв провести в регіоні «кадрову чистку», а на закритій політраді ПР, яка пройшла в Харкові наприкінці минулого тижня, було прийняте рішення про виключення з лав партії голови партійної фракції в Харківській міськраді В’ячеслава КАРТАВИХ і депутата обласної ради Віталія САМУСЄВА, а також оголосити сувору догану секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ.

Крім того, лідери мега-блоку «НУ-НС» Юрій ЛУЦЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО наполягають на достроковому проведенні виборів мера в Києві і Харкові.