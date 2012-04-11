Італійський суд визначає, що робити з Аваковим

Харків. 11 квітня. УНІАН. Суд визначає запобіжний захід для колишнього губернатора Харківської області, лідера Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова.

Про це повідомляється на сайті Юлії Тимошенко.

«Сьогодні ми зрозуміли, що італійське правосуддя, скоріше за все, буде на нашому боці. Ми віримо в італійське правосуддя та вважаємо, що вони уявляють, який режим зараз панує в Україні і що може очікувати Арсена Авакова в Україні, враховуючи те, що відбувається з моєю мамою», - сказала Є.Тимошенко в інтерв’ю «5 каналу».

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Як повідомлялося, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 – за тією ж статтею, за якою було засуджено Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. 25 березня його було затримано в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо, Італія).

10 квітня в Римі завершилося судове засідання щодо обрання для А.Авакова міри запобіжного заходу, проте рішення адвокати на руки не отримали.

На знімку: Євгенія Тимошенко.