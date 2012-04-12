Харківщина очікує до 350 млн грн на компенсацію різниці в тарифах

Харків. 12 квітня. УНІАН. Найближчим часом будуть розподілені кошти на компенсацію різниці в тарифах для комунальних підприємств

Про це повідомив під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Богодухівського району губернатор Михайло Добкін.

«Гроші на ці цілі вже є в Києві, але поки що вони ще не розподілені. Харківській області потрібно 250 - 350 мільйонів гривень на компенсацію для наших комунальних підприємств, найближчим часом документи для отримання цих коштів мають бути оформлені. Головне, щоб при розподілі були враховані інтереси нашої громади», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.