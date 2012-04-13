Здоров’я Тимошенко не дозволяє їй ходити до суду – німецькі лікарі

Харків. 13 квітня. УНІАН. Стан здоров’я Юлії Тимошенко не дозволяє їй буди присутньою на засіданнях суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні керівник німецької клініки «Шаріте» Карл Айнхойпл, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в харківському аеропорту одразу після прильоту з Відня.

При цьому фахівець зазначив, що свій висновок він робить на підставі раніше проведеного обстеження Ю.Тимошенко при першому відвідуванні засудженої в Качанівській колонії кілька тижнів тому.

Якщо говорити про можливість відвідання судових засідань взагалі, сказав К.Айнхойпл, «то стан здоров’я не дозволив би їй відвідувати засідання суду з точки зору німецького законодавства». «Ні, в суді Тимошенко не може бути присутньою», - наголосив К.Айнгойпль, зазначивши, що про нинішню ситуацію треба говорити окремо, «тому що ми бачилися з нею багато тижнів тому».

За його словами, про нинішній стан здоров’я Ю.Тимошенко можна буде говорити лише після нового обстеження, і які будуть рекомендації – це все попереду, «оскільки хвороба триває вже близько півроку».

Процес же лікування Ю.Тимошенко, з точки зору К.Анйхойпла, може тривати «на рівні кількох місяців».