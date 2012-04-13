Німецькі лікарі завершили візит до Тимошенко

23:01, 13 квітня 2012
Харьків
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Харків. 13 квітня. УНІАН. Німецькі лікарі оглянули екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко у Качанівській виправній колонії у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл.

За його словами, за результатами візиту до Харкова німецькі лікарі підготують два звіти: перший - про стан здоров’я Ю.Тимошенко, другий - про відповідність необхідним вимогам харківської лікарні «Укрзалізниці», де Міністерство охорони здоров’я пропонує екс-прем’єру пройти курс лікування.

К.Айнхойпл зауважив, що перший звіт буде надано самій Ю.Тимошенко та представникам міжнародної медичної комісії. Другий – Ю.Тимошенко та представникам української влади.

«Немає ніяких причин засекречувати звіт», - наголосив він.

При цьому К.Айнхойпл відмовився оголошувати конкретні висновки про стан здоров’я Ю.Тимошенко та щодо умов у лікарні «Укрзалізниці».

Він наголосив, що найближчими днями німецька сторона осмислить та впорядкує побачене у лікарні й надасть свої висновки у письмовому вигляді.

«Ми сьогодні робили записи, ми зможемо сказати щось після того, як узагальнимо побачене», - сказав К.Айнхойпл.

«Це дуже красива лікарня, але це не означає, що госпіталізація туди Тимошенко буде гарантувати її одужання», - додав він.

К.Айнхойпл зазначив, що Ю.Тимошенко хвора, і ця хвороба спричиняє біль.

На його думку, на сьогодні Ю.Тимошенко через хворобу не може брати участі у судових засіданнях.

«З медичної точки зору, я вважаю, було б неприйнятним, щоб пані Тимошенко брала участь у судових засіданнях», - сказав К.Айнхойпл.

Він також зауважив, що сьогодні лікарі не пропонували екс-прем’єру пройти додаткове обстеження, додавши, що вони зацікавлені, аби вона якнайшвидше одужала.

У свою чергу, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко зазначила, що Ю.Тимошенко ухвалюватиме рішення про обрання медичного закладу після отримання рекомендацій німецьких лікарів.

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