Завтра у Харкові - бізнес-семінар для підприємців

Харків. 17 квітня. УНІАН. Завтра у Харкові відбудеться бізнес-семінар для підприємців «Актуальні нововведення у порядок реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, місце проведення семінару - зала засідань Держпрому (м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 2 під’їзд, 2 поверх). Початко - о17.00.

Безкоштовний бізнес-семінар проводиться для підприємців і тих, хто хоче розпочати свою справу. на тему: «Актуальні нововведення у порядок реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Захід відбудеться за ініціативи Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва спільно з Головним управлінням економіки Харківської обласної державної адміністрації за підтримки Регіональної ради підприємців у Харківській області та Харківської обласної молодіжної організації «Союз молодих підприємців.

На бізнес-семінарі будуть виступати представники Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реєстрація учасників з 16.30. Із запитаннями та пропозиціями звертайтись за телефоном: 757-42-32 (Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва) або по e-mail: office@kharkiv.biz.ua.