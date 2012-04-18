Влада Харкова проти акцій біля суду на площі Руднєва

Харків. 18 квітня. УНІАН. Влада Харкова проситиме суд заборонити «ВО «Батьківщина» проводити масові заходи 19 квітня – в день початку попереднього засідання суду з обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в рамках кримінальної справи про порушення в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні погоджувальної комісії виконавчого комітету Харківської міськради після обговорення заявок від Київської міської організації ВО «Батьківщина» (від імені народного депутата України Юрія Одарченка) і народного депутата України Андрія Кожем’якіна про проведення масових акцій на території Харкова.

Голова погоджувальної комісії, заступник міського голови Ігор Терехов зазначив, що «заявлені акції повністю блокують нормальне життя Харкова, оскільки зачіпають основні магістралі міста: харків’яни не зможуть дістатися на роботу і повернутися додому».

І.Терехов зауважив, що раніше суд за поданням погоджувальної комісії заборонив проводити 19 квітня біля Апеляційного суду та Качанівської колонії ряд масових заходів, у тому числі за заявками БЮТ, Партії Регіонів та громадської організації «Разом уперед!».

У прес-службі Харківської міської ради зазначили, що в сьогоднішній заявці, зокрема, народний депутат Ю.Одарченко зазначив, що 10 тис. осіб мають намір провести спочатку мітинг біля Апеляційного суду Харківської області (пл. Руднєва), а потім пройти ходою до Качанівської колонії. А.Кожем’якін подав заявку про проведення зустрічі депутатів з виборцями на пл. Руднєва і прилеглій до неї території з 9.00 до 18.00.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня розпочнеться попереднє засідання Київського районного суду Харкова у справі про ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко. Засідання суду проходитиме в приміщенні Харківського апеляційного суду, що на площі Руднєва.

Фото Андрія Кравченка