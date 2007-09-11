Причина всьому Кернес - експерт

Харків. 11 вересня. УНІАН. Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що основною причиною політичних та економічних конфліктів у Харкові є особа секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

В цілому ж, прогнозує В.ФЕСЕНКО, на дострокових парламентських виборах Партія регіонів, як і на попередніх виборах, здобуде переконливу перемогу, і вважає, що негативні якості члена Партії регіонів Г.КЕРНЕСА істотно не вплинуть на рейтинг партії у самому Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог повідомив журналістам у понеділок на прес-конференції в Києві.

В.ФЕСЕНКО сказав, що на сьогодні він не має в своєму розпорядженні даних соціологічних опитувань, проте згоден з критикою на адресу «фальшивої соціології». «Часто рейтинги просто малюють», - сказав політолог.

Він прогнозує, що по Харкову ситуація навряд чи істотно зміниться порівняно з парламентськими виборами 2006 року. За словами політолога, перше місце впевнено займе Партія регіонів, а на другому, швидше за все, буде Блок Юлії Тимошенко.

В.ФЕСЕНКО також нагадав, що раніше лідери блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» заявляли про намір організувати референдум про висловлення недовір`я меру Харкова. У зв`язку з цим В.ФЕСЕНКО заявляє, що на сьогодні якихось правових підстав для проведення такого референдуму, а потім і перевиборів мера немає.

В.ФЕСЕНКО також висловив думку, що основною причиною політичних та економічних конфліктів у Харкові є особа секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА. За словами політолога, «його агресивність і підвищена конфліктність є причиною політичних протистоянь у Харкові». «І мер Харкова, і саме місто є заручниками людських якостей Г.КЕРНЕСА», - сказав В.ФЕСЕНКО. У той же час, він вважає, що такі негативні якості члена Партії регіонів Г.КЕРНЕСА все-таки істотно не вплинуть на рейтинг партії в Харкові.