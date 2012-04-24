На фестивалі «Харьковская сирень» не буде бойовиків і трилерів

Харків. 24 квітня. УНІАН. Цього року у конкурсному показі кінофестивалю «Харьковская сирень» будуть представлені фільми гострої психологічної направленості.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції член селекційної комісії IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Наталя Черкасова.

«За темами представлені більш гострі роботи, по розкриттю вони більш психологічні та глибокі. Я думаю, дивитися це буде цікаво і глядачам, і професіоналам. У нас не було представлено жодних бойовиків, трилерів, фантастичних фільмів. Мені здається, це свідчить про те, що і глядацьке, і кінематографічний мислення у нас все-таки ближче до європейського, і майбутнє українського кіно саме не за копіюванням американських зразків, а у вивченні внутрішніх переживань героїв. Це нам історично ближче», - сказала Н.Черкасова.