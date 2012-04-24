26 квітня відкриється виставка «Харківське туристичне бієнале»

Харків. 24 квітня. УНІАН. 26 квітня 2012 року в приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.Лисенко відбудеться III виставка «Харківське туристичне бієнале», яка буде присвячена презентації об`єктів туристичної інфраструктури Харківського регіону.

Про це сьогодні під час відкриття Обласної сувенірної лавки «Слобожанський сувенір» поінформував заступник губернатора Євген Савін, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«На сьогоднішній день у нас зареєструвалося 54 учасники: це і райони міста, і конкретні туристичні місця, музеї. Крім цього зареєструвалося достатньо велика кількість туристичних компаній, які, розуміючи масштабність і системність проведення таких виставок, хочуть себе презентувати», - сказав Є.Савін.