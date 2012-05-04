В Капитолівці батько убив сина

Харків. 4 травня. УНІАН. На Харківщині під час сварки батько убив сина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася в селі Капитолівка Ізюмського району.

Повідомлення про те, що до приймального відділення Ізюмської центральної міської лікарні з ножовим пораненням грудної клітки доставлено 24-річного мешканця Капитолівки надійшло до чергової частини Ізюмського міськвідділу близько 10-ї вечора 2 травня.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники ізюмського міліції встановили обставини події та затримали 49-річного чоловіка, підозрюваного в замаху на умисне вбивство власного сина. Чоловік розповів, що того вечора син прийшов додому в стані алкогольного сп`яніння і почав просити гроші на чергову пляшку горілки. Коли батько відмовив та став дорікати, що той занадто часто пиячить, виникла сварка, під час якої молодик накинувся на батька і почав його бити. У якийсь момент батько схопив викрутку, що потрапила під руку, і завдав синові удар у грудну клітину.

З місця злочину експерти-криміналісти вилучили речові докази: викрутку та одяг з плямами бурого кольору.

Слідчим відділенням Ізюмського МВ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Чоловіка затримано в порядку ст. 115 КПК України. Він утримується в ізоляторі

тимчасового тримання Ізюмського МВ.