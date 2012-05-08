Добкін обіцяє надати Харківщині зразкового вигляду

Харків. 8 травня. УНІАН. Через рік-півтора ми приведемо територію Харківської області у зразковий вигляд.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

За його словами, завдяки злагодженій праці всіх мешканців регіону територія Харківської області успішно упорядковується.

За умови такої ж ефективної роботи і в подальшому, зазначив губернатор, уже найближчим часом Харківщина стане ідеально чистим і доглянутим регіоном.

«Я минулими вихідними багато їздив по території нашого регіону і хочу сказати, що залишився задоволений побаченим. Очищаються лісосмуги, наводиться порядок там, де його давно не було. Я гадаю, що ще через рік-півтора ми приведемо територію Харківської області у зразковий вигляд », - сказав М.Добкін.

На його думку, одним з найбільш ефективних засобів для благоустрою території області та підтримки чистоти є регулярне проведення суботників.

«Ми повинні очищати територію Слобожанщини від усього того сміття, що накопичилося за зиму, і яке, на жаль, є ще в чималих кількостях. На суботники в нашій області виходять сотні тисяч людей. Лише 5 травня, за підрахунками фахівців Головного управління ЖКГ, на суботник вийшло майже 200 тисяч наших земляків. Це говорить про те, що люди намагаються зробити територію нашого регіону чистішою, а той, хто сам прибирає, той потім і стежить за чистотою. Як правило, людина, добре попрацювавши на суботнику, ніколи повз урну обгортку не викине і не залишить після себе гори сміття, відпочиваючи в лісі на травневі свята», - зазначив М.Добкін.