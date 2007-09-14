Склад ВР не зміниться

Харків. 14 вересня. УНІАН. Голова Верховної Ради V скликання Олександр Мороз переконаний, що після дострокових виборів склад парламенту не зміниться.

"Я вітаю всіх від імені депутатів V скликання і майбутнього скликання парламенту, оскільки впевнений, що його склад не зміниться", - заявив О.Мороз в Харкові на відкритті міжнародного студентського форуму "Україна-Росія".

Він заявив, що він і його політична сила зацікавлена в співпраці з молоддю, оскільки вона є майбутнім України, і висловив упевненість, що у студентів України і Росії багато спільного, а міжнародний форум ще раз підкреслить дружні стосунки двох держав, "які, упевнений, у майбутньому також тісно співпрацюватимуть".